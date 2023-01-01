Türk erkekleri alışverişte Avrupa şampiyonu

MasterCard’ın, Avrupa çapında alışveriş alışkanlıklarını araştıran anketin sonucuna göre, erkekler kendini şımartmak için kadınlardan daha çok harcama yapıyor.

Kendisi için alışveriş yapan Türkler, Avrupa lideri. Her 3 Türk’ten 2’si mutlu olmak için alışveriş yaptığını söylüyor. Türk kadınlarının yüzde 70’i kendilerini şımartacakları zaman kıyafet ve ayakkabı aldıklarını söylüyor. Kadınların yarısı buna ek olarak kozmetik alışverişiyle mutlu olduğunu itiraf ediyor. Türkler’in yüzde 60’ı kutlanmaya değer iyi bir haber aldıklarında veya kendilerini mutlu etmeye ihtiyaç duyduklarında kendisi için alışveriş yapıyor. Başkasına hediye alırken kendisi için de alışveriş yapanlar ise oran olarak en alt sırada yeralıyor.