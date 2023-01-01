Türk Faktoring Şirketleri yükseliyor

Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili ve Faktoring Sektör Temsil Kurulu Başkanı Zafer Ataman, sektördeki firmaların ihracat faktoringinde hızla kaydettiği büyümeyi uluslararası alanda da kanıtladığını söyledi ve şu bilgiyi verdi:

“Türkiye’de faaliyet gösteren beş faktoring şirketi, dünyanın bu alandaki en büyük organizasyonu Factors Chain International (FCI) üyeleri tarafından İhracat Faktoringi Kategorisi’nde ilk 10 arasında gösterilerek büyük bir başarıya imza attı.

ABD’de gerçekleştirilen organizasyonda TEB Faktoring üstüste beşinci defa ilk sırayı alırken Yapı Kredi Faktoring 2’inci, Garanti Faktoring 5’inci, Deniz Faktoring 7’inci ve ING Faktoring ise 9’uncu oldu. Organizasyon kapsamında daha önce FCI’da başkanlık yapan ve uzun süredir FCI’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan TEB Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Çağatay Baydar Başkan Vekili görevine seçildi.”