Türk Hava Yolları’nın mobilde yeni yüzü

Geliştirdiği mobil bankacılık, ödeme sistemleri ve m-ticaret uygulamalarıyla mobil teknoloji alanında yeralan Monitise (eski adıyla Pozitron), Türk Hava Yolları’nı mobilde bambaşka bir görsel deneyime taşıdı.

Monitise’nin uçtan uca geliştirip tasarladığı yeni Türk Hava Yolları uygulaması, değişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve verimli yanıt verirken aynı zamanda kullanıcıların havayolu şirketlerinin mobil uygulamalarına bakışını tamamen değiştirecek nitelikte.

Türk Hava Yolları’nın yeni mobil uygulaması kullanıcıların tüm hizmetlere farklı platformlardan kolayca ulaşmasını sağlıyor.

Android, iOS ve Windows Phone platformlarında çalışan yeni THY mobil uygulaması kullanıcılara bilet satın alma, check-in yapma, Passbook’tan mobil biniş kartı oluşturma, koltuk seçme, uçuş bilgilerine erişme, bagaj takibi yapma, favori havalimanları listesi oluşturma, promosyonlardan haberdar olma ve Türk Hava Yolları’nın sadakat programı Miles & Smiles’a kayıt olup avantajlarından yararlanma imkanı tanıyor.