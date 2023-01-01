Türk işkadınları Körfez’e örnek

İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Türkiye Federasyonu, Borusan'ın evsahipliğinde Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Örgütleri’nin uluslararası işbirliği çerçevesinde yürütülen WEPs İyi Uygulamaları'nın güçlü ve başarılı kadınlar tarafından tartışılacağı bir konferans düzenledi.