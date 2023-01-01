Türk işkadınları Körfez’e örnek
İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Türkiye Federasyonu, Borusan'ın evsahipliğinde Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Örgütleri’nin uluslararası işbirliği çerçevesinde yürütülen WEPs İyi Uygulamaları'nın güçlü ve başarılı kadınlar tarafından tartışılacağı bir konferans düzenledi.
BorusanOto İstinye’de yapılan konferansa Türkiye’de, Irak’ta ve Körfez Ülkeleri’nde faaliyet gösteren firmalar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve hükümetler katıldı.
BPW-Türkiye, Soroptimist Türkiye Federasyonu, KALDER, KAGİDER, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu gibi “Kadın İstihdamı” konusunda lider olan kuruluş temsilcileri kadınların güçlenmesinde iyi uygulama örneklerini anlattılar.