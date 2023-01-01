Türk KOBİ’leri Avrupa’da

Türkiye’deki KOBİ’leri Avrupa’da temsil etme ve ihracat atılımına katkıda bulunma hedefi doğrultusunda ilerleyen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Avrupa Birliği’nin merkezi Brüksel’de temsilcilik açtı.

Temsilciliğin açılışı nedeniyle düzenlenen davette konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, demografik yapısı ve TÜRKONFED’in temsil ettiği KOBİ dinamizmi ile Türkiye’nin AB’nin rekabetçiliğinin artırılmasına ve ekonomik büyümesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Onatça, “Bu yıl Avrupa Esnaf, Sanatkar ve KOBİ Birliği (UEAPME) üyeliğimizin hemen ardından TÜRKONFED Brüksel Temsilciliği yapılanmasıyla Türk KOBİ’leri ile Avrupa KOBİ’lerinin ortak iş yapma kültürüne köprü görevi üstlenecek projelere imza atmaya hazırlanıyoruz. Türkiye KOBİ’lerinin sesi olan TÜRKONFED ile Avrupa KOBİ’lerinin sesi UEAPME’nin birlikte daha güçlü bir orkestra oluşturacağına inanıyoruz” dedi.