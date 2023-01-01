Türk lojistik sektörü hedef büyüttü

Anadolu sanayicilerinin yüklerini, demiryoluyla Avrupa ile buluşturan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. (BALO), tanıtım toplantıları devam ediyor.

Türkiye ve Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla kurulan ve UTİKAD’ın da kurucu ortakları arasında yer aldığı BALO A.Ş.’nin, Avrupa’da tren çekim hizmeti aldığı Rail Cargo Austria Grubu ile birlikte Almanya Duisburg’da düzenlediği son BALO tanıtım toplantısında açılış konuşmasını UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin yaptı.

Konuşmasında, ekonomisindeki büyümeye paralel olarak lojistik sektöründeki alt yapı hizmetlerinin de geliştiğini ve 3. havalimanı, 3. köprü gibi önemli yatırımlara imza atıldığının da altını çizen Erkeskin, sahip olduğu coğrafi avantajlara ulaştırma yatırımlarını da ekleyen Türkiye’nin, bugün bölgenin en önemli üretim, depolama ve dağıtım üssü olduğunu söyledi.