Türk Poldy’den Alman FMC’nin İK otomasyonu

Alman diyaliz makinaları üreticisi Fresenius Medical Care, Türkiye'deki istihdamını 10 yılda 200'den 2000'e yükseltti. Büyüyen organizasyonel yapısını yönetmek için otomasyona ihtiyaç duyan FMC, muhasebe biriminin yönetimindeki insan kaynakları süreçlerini bir Türk yazılımı olan Poldy'nin çözümleri ile otomatize etti.

Kronik böbrek hastaları için diyaliz ürünleri ve tedavileriyle 120'den fazla ülkede 85 bini aşkın çalışanla pazarın lideri konumunda yer alan Fresenius Medical Care'ın (FMC), Poldy ile birlikte otomasyona geçmenin dışında, personel yönetiminden İK yönetimine bir dönüşüm yaşadı.

FMC Bordro ve Özlük İşleri Müdürü Ramazan Dölek, sistemin çalışanların da kullanımına açık olduğunu, böylelikle izin, bordro bilgilerini, yeni iş ilanlarını görüntüleyip özgeçmişlerini güncelleyebildiklerini belirtti.