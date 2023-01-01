Türk Telekom Grup CEO’su Hakam Kanafani yine “100 güçlü”den biri

Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom’un Grup CEO'su Hakam Kanafani, üst üste dördüncü kez telekomünikasyon sektörünün dünya çapındaki en güçlü 100 yöneticisi arasında yer aldı.





Global Telecoms Business’ın Power 100 2013 listesinde Türk Telekom Grup CEO Hakam Kanafani’nin yanı sıra, aralarında AT&T CEO’su Randall Stephenson, Ericsson CEO'su Hans Vestberg, Google kurucusu ve CEO’su Larry Page ve Apple CEO’su Tim Cook’un da bulunduğu, telekom sektörüne yön veren liderler yer alıyor.