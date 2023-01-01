Türk Telekom, İkitelli OSB’nin teknoloji danışmanı

Teknolojik işbirliği anlaşmaları ile Organize Sanayi Bölgeleri’nin teknoloji danışmanı olan Türk Telekom, bu kez de İkitelli OSB için kolları sıvadı. Türk Telekom ile İstanbul İkitelli OSB arasında işbirliği protokolü imzalandı. Törene, İstanbul Valisi ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Mutlu, Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı Mehmet Ali Akarca, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat Tunalı ve iki kurumun üst yöneticileri katıldı.

Türk Telekom anlaşma kapsamında OSB iletişim altyapısını fibere dönüştürecek, teknoloji işbirliği ile başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelere avantaj sağlayan teknoloji çözümleri sunacak; OSB’deki işletmeleri teknolojik iletişim altyapısı ve katmadeğerli genişbant ürünleri ile buluşturacak.

Türk Telekom’un teknolojik altyapısı üzerinden sunacağı katmadeğerli hizmetler, maliyetleri düşürürken, sunduğu uçtan uca kurumsal çözümlerle bölgedeki işletmelere, sanayicilere kesintisiz ve katmadeğerli hizmetlerle hız ve rekabet avantajı sağlayacak.