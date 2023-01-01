Türk Telekom; ‘KOBİ Dolu Anadolu’ buluşmalarını başlattı

Türk Telekom’un KOBİ’leri teknolojiyle buluşturmak ve markalaşma sürecinde onlara yol göstermek amacıyla başlattığı ‘KOBİ Dolu Anadolu Zirvesi’nin ilk durağı Ankara oldu. Zirve’de KOBİ’lere dijital dünyada daha güçlü bir marka olmanın yolları anlatıldı.

Müşterilerine ‘Teknoloji Ortağı’ olarak hizmet vermeyi ve sunduğu yenilikçi, hızlı servislerle rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan Türk Telekom’un bu amaçla başlattığı ‘KOBİ Dolu Anadolu Zirvesi’nin ilk durağı Ankara oldu. Açılış konuşmasını Türk Telekom Anadolu Merkez-I Bölge Müdürü İrfan Yıldız’ın yaptığı Zirve’de konusunda uzman isimler, Anadolu’daki KOBİ’lere dijital dünyada iş yapmanın avantajlarını ve markalaşmanın yollarını anlattı.;

KOBİ’lere dijital dünyanın imkanları ile güçlü bir marka olmanın yollarını anlatan ‘KOBİ Dolu Anadolu Zirvesi’nde Türk Telekom KOBİ Satış Direktörü Esra Şimşek, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Ocakoğlu, Dijital Pazarlama Uzmanı Cüneyt Devrim ve Marka Danışmanı Stratejist Cihan Kırımlı katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.