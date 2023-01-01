Türk Telekom, Türkiye’yi Girişimcilik Merkezi yapacak

Türk Telekom’un bu yıl ilkini gerçekleştirdiği PİLOTT Girişimcilik Zirvesi, Türkiye ve dünyanın önde gelen girişimci ve yatırımcılarını biraraya getirdi.

Türkiye’de ilk kez özel sektör bünyesinde hayata geçirilen girişimleri hızlandırma programı PİLOTT kapsamında düzenlenen Zirve ile Türk Telekom, bölgeyi girişimcilik merkezi yapma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. PİLOTT’un en iyi 3 projesi Zirve’de açıklandı ve kazanan girişimciler toplam 100 bin TL’lik sermaye desteğinin yanısıra ABD’de Silikon Vadisi ziyareti kazandı.

PİLOTT Girişimcilik Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, yenilikçi fikirlerin, ortak çalışmalarla en başta Türkiye’ye değer katacağına inandığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin genç nüfusu artık fikirlerinin peşinden koşuyor, hayata geçirmeye çalışıyor. Araştırmalar, Türkiye’de girişimci oranının bir yılda 3 katın üzerinde arttığını gösteriyor. Türk Telekom da PİLOTT programı ile parlak hedefleri doğrultusunda cesurca yola çıkan girişimcilere kapılarını açıyor. Girişimcilerin yenilikçi fikirlerinin yapılacak ortak çalışmalarla Türkiye’nin ve Türk Telekom’un güçlü yürüyüşüne destek vereceğine güveniyoruz.”