Türk Telekom, uluslararası Bulut Güvenlik Birliği’ne katıldı

Bulut Güvenlik Birliği, online etkinlikler ve birlik üyesi kuruluşlar aracılığı ile...





Bulut bilişimi çözümlerinde en üst düzeyde güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan uluslararası Bulut Güvenlik Birliği’ne Türkiye’den katılan ilk şirket Türk Telekom oldu. Bulut Güvenlik Birliği, online etkinlikler ve birlik üyesi kuruluşlar aracılığı ile bu alanda sektör için güncel bilgi paylaşımına olanak sağlıyor ve üyelerine özel “Bulutta Güvenlik” eğitimleri düzenliyor. Bulut bilişimde güvenlik standartlarının yükseltilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları da yürüten birlik, web sitesi, sektörel bloglar, gazeteler ve sosyal medya aracılığı ile bulut ekosistemini bilgilendiriyor.

Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı Mehmet Ali Akarca, Türk Telekom’un Bulut Güvenlik Birliği’ne Türkiye’den katılan ilk kuruluş olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: “Türk Telekom olarak ‘BuluTT’ çatısı altında topladığımız yenilikçi bulut bilişim çözümlerimizle her sektörde ve her ölçekte işletmenin ihtiyaçlarına yanıt verebiliyoruz. Bulut Güvenlik Birliği’ne katılımımız, en gelişmiş bulut bilişim çözümlerini sunabilme gücümüzün ve bu alanda Türkiye’deki liderliğimizin de güçlü bir yansıması.”