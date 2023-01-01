Türk Telekom’dan yenilikçi girişimcilere 100 bin TL destek

Türk Telekom’dan girişimcilere büyük destek PİLOTT ile geldi. “Girişimleri Hızlandırma Programı” PİLOTT’un ilk çağrı dönemi tamamlandı. Programı tamamlayan en başarılı ekip 100 bin TL girişim sermayesi ödülüne hak kazandı.

En başarılı üç ekip Google, Facebook, Twitter gibi önde gelen şirketlerin Silikon Vadisi’ndeki merkezleri ile UC Berkeley ve Stanford Üniversiteleri’ni ziyaret edip oradaki girişimci ve yatırımcılarla görüşme imkanı bulacak. Program kapsamında ilk üçe giren ekipler MobiRoller, cubic.fm ve PEAK Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazandı. 100 bin TL’lik girişim sermayesini almaya hak kazanan şirket MobiRoller olurken, en başarılı üç ekip olarak MobiRoller, cubic.fm ve PEAK Silikon Vadisi’ne gitmeye hak kazandı.

Girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği PİLOTT programı için gelen başvurular ilgili Türk Telekom yöneticileri tarafından değerlendirildi ve PİLOTT’a devam etmeye hak kazanan 11 ekip belirlendi. Her ekibe 10 bin TL’lik çekirdek sermaye desteği sağlanacak.

