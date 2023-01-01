Türk Telekom’un altyapısı tüm işletmecilere hizmet veriyor

Türk Telekom’un fiber altyapı alanındaki çalışmaları ile ilgili bir açıklama yapan Türk Telekom Kurumsal Müşteri Başkanı Mehmet Ali Akarca, dijital dünyanın sağladığı en son yeniliklerin genişbant iletişim altyapısı sayesinde kullanıcıya ulaştığını belirtti.

Akarca şöyle devam etti: “Türk Telekom olarak Türkiye’yi layık olduğu çağdaş haberleşme altyapısına ve fiber teknolojisine kavuşturmak için çalışıyoruz. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla fiber altyapımızı 174 bin kilometreye ulaştırdık. 2013 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 1.4 milyar TL konsolide yatırım yaptık. Son 7 yılda gerçekleştirdiğimiz konsolide yatırım miktarı ise 13 milyar TL’yi aştı. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla güçlü bir iletişim altyapısına kavuşan ülkemiz, Avrupa’nın en modern ve en yaygın fiber altyapılarından birine sahip olmuştur.”

Mehmet Ali Akarca, fiber altyapıda geçiş hakkı ve altyapı paylaşımı konularında gündeme ilişkin olarak; “Türk Telekom modern altyapısını alternatif ağ işletmecileriyle, AB ortalamasının altında kalan ücretlerle paylaşmaktadır. Sektördeki tüm işletmeciler geçiş hakkı hizmetinden eşit şartlarda faydalanıyor.” dedi.