Türk ve İngiliz teknoloji şirketleri buluşması

Birleşik Krallık Teknoloji Zirvesi’nde, Birleşik Krallık İş, Beceri ve Yenilik Politikaları Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde eş finansman modeliyle oluşturulan ve 5 yıl süre ile yürütülecek olan yıllık 8 milyon Sterlin büyüklüğündeki ‘Newton-Kâtip Çelebi Fonu’nun duyurusu yapıldı. Zirvede ayrıca GREAT Startup yarışmasını kazanan girişimciler de açıklandı.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’de teknoloji alanında uluslararası ölçekte büyümeyi hedefleyen çok sayıda teknoloji şirketi bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektöründe dünya lideri olan Birleşik Krallık, bu alanda devletin sağladığı destek ile Avrupa ülkeleri arasında yatırımcılara en cazip iş ortamlarından birini sunuyor. Birleşik Krallık’ın 58 milyar Sterlin büyüklüğündeki BİT sektörü yılda 930 milyon Sterlin tutarında Ar-Ge yatırımı çekiyor. Aralarında Microsoft, IBM, HP, Google, Facebook ve Intel’in de bulunduğu 100.000 BİT şirketine evsahipliği yapıyoruz.”

Birleşik Krallık Teknoloji Zirvesi açılışında, Newton-Katip Çelebi Fonu’nun duyurusu da yapıldı. Fon ile ilgili bilgi veren Birleşik Krallık Başbakanlığı Türkiye Özel Ticaret Temsilcisi Lord Janvrin şunları söyledi: “TÜBİTAK işbirliği ile sürdüreceğimiz Newton - Katip Çelebi Fonu aracılığı ile araştırma ve inovasyona dayalı çözümler üreten projelere yıllık 8 milyon sterlinlik bir kaynak aktaracağız. Bu fon, çok değerli bazı projeler için önemli bir fırsat oluşturacak ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğini de güçlendirecek.”