Türk yatırımcıya Hannover Messe’den destek

Hannover Messe Fuarı yetkilileri, 7-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük endüstri fuarı ile ilgili olarak arzu eden Türk firmalarına 50.000 avro'ya kadar destek vereceklerini açıkladılar.