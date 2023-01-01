Türk yatırımcıya Hannover Messe’den destek
Hannover Messe Fuarı yetkilileri, 7-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük endüstri fuarı ile ilgili olarak arzu eden Türk firmalarına 50.000 avro'ya kadar destek vereceklerini açıkladılar.
Fuara bu yıl Hollanda partner ülke olacak.
Halen toplam 6.200 m2 alanda 110 Türk firmasının şimdiden katılımını onayladığı fuarda; Yan Sanayii Milli Katılım organizasyonunu İstanbul Ticaret Odası, Enerji ve Döküm Milli Katılımı'nı da Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. üstleniyor.
Geleceği belirlenecek teknolojiler ile daha modern ve akıllı enerji ağlarına yönelik çözümlerin ortak platformu olarak kurgulanan bu yılki fuarın ana teması “Entegre Endüstri- GELECEK ADIMLAR” olarak belirlendi. Sanayinin akıllı fabrika vizyonunu gerçekleştirebilmesi için atılması gereken adımlar Hannover Messe’nin odak noktasını oluşturuyor. 90 ülkeden 200 bin ziyaretçiyi tek çatıda toplayacak fuarda; imalat, enerji ve hizmet sektörü liderleri bir araya gelecek.