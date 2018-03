Turkcell dünyada öncü şirket

Turkcell, akademisini dijitalleştirerek ve dünyanın önde gelen eğitim devleriyle işbirliğine giderek, bilgi ve gelişim alanlarındaki uzmanlığını tüm Türkiye’yle paylaşmaya başlıyor. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Turkcell Dijital Akademi sayesinde, profesyoneller, gençler ve öğrenmeye hevesli herkes, eğitimlere zaman ve mekândan bağımsız olarak, her an her yerden kolaylıkla ulaşılabilecek.

Bilginin teknoloji sayesinde milyonlara ulaşmasını sağlayacak bu platformda 2000’i aşkın Türkçe eğitim bulunuyor. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv konuyla ilgili şunları söyledi: “Bundan 4 yıl önce 3G ile hızlı internetin hayatımıza girmesiyle birlikte, büyük bir hayalimiz olduğunu dile getirmiştik: İnsanlar bu teknolojiyle bilgiye her an her yerden ulaşabilecek, bilgiye erişimde tam bir fırsat eşitliği sağlanacak. Bugün Turkcell olarak bu hayali gerçekleştirmenin, bir yeniliği daha insanımıza taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yolculukta bizi en çok motive eden, bilgiye erişimde daha fazla fırsat eşitliği sunabilecek olmamız. İnsanlara daha çok bilgiyi ulaştırmanın yolu, taş tabletlerden dijital tabletlere uzandı. El yazması kitaplar ve matbaa bu yol içerisinde geçtiğimiz duraklar. Artık yeni matbaa internet. İnternetten sonsuz bilgiye her an her yerden ulaşmak mümkün. İnternetin fırsat eşitleyici bir boyutu var. Biz bu altyapıya ülkemizin sahip olması için büyük yatırımlar yaptık. Artık halkımız bilgiye ulaşmakta avantajlı.

“Bu projeyi hayata geçirirken insanlarımıza sorduk: ‘Nasıl bir eğitim hayal ediyorsunuz, hangi içeriklere ihtiyaç duyuyorsunuz?’ Sonrasında bu bilgiler ışığında 2006’dan bugüne dek ortaya koyduğumuz müthiş bilgi birikimini dijitalleştirdik.”