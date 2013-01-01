REEL SEKTÖR Haberleri Tümü

Turkcell Grubu inovatif yeni ürünlere odaklanacak

İletişim ve teknoloji şirketi Turkcell’in 2013 yılı performansını ve 2014 vizyonunu Genel Müdür Süreyya Ciliv açıkladı.

Buna göre elde edilen sonuçlar şöyle oldu:
- Üstün teknolojisi ve yatırımlarıyla Turkcell 2013’te de Avrupa’nın lideri oldu.
- Turkcell 2013’te, yüzde 11 artışla 11 milyar 637 milyon TL gelir elde etti.
- Büyümede, yüzde 38 oranında artan mobil internet gelirleri ve yüzde 28 oranında büyüyen grup şirketlerinin katkısı etkili oldu.
- Turkcell Türkiye, 2013’te 849 bin yeni faturalı abone kazanarak 35.2 milyon aboneye ulaştı.;
- Turkcell Grup net kârı da bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 2.33 milyar TL oldu.
- Turkcell şebekesine 2013 yılında 3,3 milyon yeni akıllı telefon kullanıcısı eklendi. Turkcell şebekesindeki akıllı telefon sayısı yaklaşık 10 milyona, penetrasyon oranı yüzde 30’a yükseldi.
- Turkcell 2013 yılında toplam 1.82 milyar TL yatırım yaptı; 2014 yılında 2.1 milyar TL yatırım yapacak ve inovatif yeni ürünlere odaklanacak.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü