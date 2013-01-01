Turkcell Grubu inovatif yeni ürünlere odaklanacak

İletişim ve teknoloji şirketi Turkcell’in 2013 yılı performansını ve 2014 vizyonunu Genel Müdür Süreyya Ciliv açıkladı.

Buna göre elde edilen sonuçlar şöyle oldu:

- Üstün teknolojisi ve yatırımlarıyla Turkcell 2013’te de Avrupa’nın lideri oldu.

- Turkcell 2013’te, yüzde 11 artışla 11 milyar 637 milyon TL gelir elde etti.

- Büyümede, yüzde 38 oranında artan mobil internet gelirleri ve yüzde 28 oranında büyüyen grup şirketlerinin katkısı etkili oldu.

- Turkcell Türkiye, 2013’te 849 bin yeni faturalı abone kazanarak 35.2 milyon aboneye ulaştı.;

- Turkcell Grup net kârı da bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 2.33 milyar TL oldu.

- Turkcell şebekesine 2013 yılında 3,3 milyon yeni akıllı telefon kullanıcısı eklendi. Turkcell şebekesindeki akıllı telefon sayısı yaklaşık 10 milyona, penetrasyon oranı yüzde 30’a yükseldi.

- Turkcell 2013 yılında toplam 1.82 milyar TL yatırım yaptı; 2014 yılında 2.1 milyar TL yatırım yapacak ve inovatif yeni ürünlere odaklanacak.