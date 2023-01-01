REEL SEKTÖR Haberleri Tümü

Turkcell Superonline’dan gençlere tam destek

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından düzenlenen Bilişim Ödülleri’nde “Yılın İnternet Servis Sağlayıcısı” ödülünü Turkcell Superonline, “Yılın Mobil Operatörü” ödülünü ise Turkcell aldı.

Turkcell Superonline Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Meltem Şahin, Turkcell Grup olarak üniversite öğrencilerine verdikleri değerin altını çizdi. Turkcell Akademi liderliğinde üniversite öğrencilerini şirketlerinde ağırlayıp, sektördeki işleyişi aktardıklarını belirten Şahin, üniversitelilere özel kampanya düzenlediklerini de aktardı.

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü