Turkcell Superonline’dan gençlere tam destek
Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü tarafından düzenlenen Bilişim Ödülleri’nde “Yılın İnternet Servis Sağlayıcısı” ödülünü Turkcell Superonline, “Yılın Mobil Operatörü” ödülünü ise Turkcell aldı.
Turkcell Superonline Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Meltem Şahin, Turkcell Grup olarak üniversite öğrencilerine verdikleri değerin altını çizdi. Turkcell Akademi liderliğinde üniversite öğrencilerini şirketlerinde ağırlayıp, sektördeki işleyişi aktardıklarını belirten Şahin, üniversitelilere özel kampanya düzenlediklerini de aktardı.