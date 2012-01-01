Turkcell Teknoloji Zirvesi 2012

Turkcell Teknoloji Zirvesi 2012, dünyaca ünlü teknoloji ve pazarlama gurusu Guy Kawasaki ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv başta olmak üzere iş dünyasından önde gelen yüze yakın konuşmacının katılımıyla gerçekleşti.





Kawasaki, “İnovasyon Sanatı” başlıklı konuşmasında, Turkcell’in sunduğu altyapı ve akıllı teknolojilerdeki öncü rolü ile Türkiye’deki şirketler için büyük bir şans olduğuna dikkat çekti. Turkcell Superonline’ın sunduğu 1000Mb/s internet hızını duyan Kawasaki, bu hızda internet için Türkiye’ye taşınabileceğini söyledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, “Türkiye artık mobil iletişimde, fiberde ve bulut bilişim teknolojilerinde mükemmel bir konumda. Bilgiye ulaşmak için internet dünyasında avantajlıyız. Türkiye’nin gelişmesi ve şirketlerimizin büyümesi ancak iş dünyasının vizyon ve hedeflerini bu doğrultuda şekillendirmesi ile mümkün olacak” dedi.Zirve 2012’de oturumlar; “Mobil Dünyanın Evrimi”, “Bulut Bilişim ve Dijital Ofis Teknolojileri”, “Yeni Medya”, “Yeni Ticaret”, “İşimiz, Çalışanlarımız, Hayatımız Mobilleşiyor” ve “Geleceği Yazanlar” başlıklarında gerçekleşti.