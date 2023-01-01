Turkcell’den; “Ekonomiye Kadın Gücü”

Turkcell’in iletişim ve teknoloji gücünü dar gelirli, girişimci kadınlar ile buluşturma amacıyla hayata geçirdiği “Ekonomiye Kadın Gücü” projesi, 70 bin kadına ulaşmanın mutluluğuyla ikinci yılını kutluyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında 70 bin girişimci kadına iki yılda 1 milyon TL’nin üzerinde mikrokredi verildi.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül konuyla ilgili şunları söyledi: “Ekonomiye Kadın Gücü’nü iki yıl önce hayata geçirdik ve az zamanda çok yol aldık. Gerek ulaştığımız kadın sayısı, gerekse teknolojik altyapı ve birikimimizle yarattığımız farkı her geçen gün bir adım ileriye taşıyoruz. Kadınlarımız projeye başladığımız günden bu yana imza attığımız birçok ilkle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor. Kadınlarımızın güçlendirilmesi için yarattığımız sosyal borçlanma modelinde destek 1 milyon TL’yi aştı. Bu desteğin ötesinde bugüne kadar işlerini geliştirmeye dair eğitim almamış, finansal hizmetlere erişimi olmayan, kendi çevreleri dışında ürünlerini farklı kanallardan satma imkanı bulamayan kadın girişimcilerimiz için pek çok yeniliği hayata geçirdik. Ekonomiye Kadın Gücü ile dar gelirli, girişimci kadınlarımızı ekonomiye katarak hem bireysel hem de toplumsal hayatta olumlu bir dönüşüm gerçekleştirme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu dönüşümde imzası bulunan tüm girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum.”