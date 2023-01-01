Turkcell’in SağlıkMetre’si

Turkcell’in kronik hastalıklarla mücadele için geliştirdiği mobil sağlık inovasyonu, hasta ve hasta yakınlarının ve doktorların hayatını değiştiriyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile Turkcell SağlıkMetre çözümünün 100 diyabet hastası için kullanıldığı projede sonuçlar başarılı: Alanında dünyada ilklerden biri olma özelliği taşıyan projenin takip grubunda yeralan hastalarda, ek bir ilaç kullanılmadan ve ilaç dozları arttırılmadan, kan şekeri yüzde 16 oranında azaldı.

Turkcell SağlıkMetre cihazı, kronik hastaların her yerde 7/24 doktor kontrolü altında tutulabilmesini sağlıyor. Cihaz, diyabet dışında aritmi, tansiyon, astım ve KOAH için de kullanılabiliyor. Turkcell SağlıkMetre, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi ile yapılan çalışmada, klinik faydasını ispat etmesi ile bireysel kullanıma da açıldı. SağlıkMetre’ye, 24 saat medikal destek merkezi hizmeti de dahil olmak üzere ayda ekonomik bir fiyatla sahip olmak mümkün.

Süreyya Ciliv, başarıyı; “Sağlıkmetre hem yaşam kalitesine hem ülke ekonomisine katkı yapacak bir inovasyon” sözleriyle anlattı.