Turkcell’in Türkiye’yi büyüten kadın liderler zirvesi

Mobil teknolojilerle toplumsal fayda yaratmaya odaklı çalışmalarında kadınlara özel bir yer veren Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği “Türkiye’yi Büyüten Kadın Liderler” etkinliğini geleneksel hale getirdi. Bu yıl 3. kez 1000 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte aralarında Güler Sabancı, SGK Kurum Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, Oya Eczacıbaşı, Filiz Akın gibi isimlerin yer aldığı Türkiye’nin güçlü kadınları, ilham veren başarı hikayelerini paylaştı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yaptığı konuşmada kadınlarla başarı yolunda 3 altın kuralını paylaştı.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş’ın ev sahipliğini üstlendiği “Türkiye’yi Büyüten Kadın Liderler” etkinliğinde, Ekonomiye Kadın Gücü projesi ile mikrokredi alarak işlerini büyüten kadınlar ürünlerini sergiledi.