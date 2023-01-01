Turkish Seats Industries'den Türk yapımı ilk uçak koltuğu
Koltuk Üretimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Turkish Seats Industries – TSI) ile başlayan bu girişim Türk sivil havacılık tarihinde bir ilk oldu.
Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Assan Hanil (Kibar Holding) ortaklığında kurulan Turkish Seats Industries (TSI), tasarımı Türk mühendisler tarafından yapılan ilk yerli uçak koltuğunu üretti. İzmit'te kurulan tesislerde koltuk tasarımına başlayan şirket, uçak koltuklarının otomasyon ve yazılım dahil konsept geliştirme ve tasarlama aşamalarının tamamını Türkiye’de gerçekleştirdi. İlk aşamada Boeing 737-800 ve hemen ardından Airbus A319-320 ve 321 tipi uçaklarda ekonomik ömrünü tamamlayan koltuklar, ergonomisi, yolculara sunduğu konforlu seyahat alanı ile müşteri memnuniyetine hitap edecek yerli tasarımlarla yenilenecek. Yıllık 10 bin koltuk kapasiteli üretim hattının 2024 yılında 50 bin adede çıkarılması planlanıyor.