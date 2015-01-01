TÜRKİYE 2015 Raporu, Türkiye’nin G20 Başkanlık dönemine damga vuracak

2015 yılında G20 Dönem Başkanlığı yürütecek olan Türkiye, başkanlığın yanısıra Oxford Business Group’un hazırlayacağı raporla da yıl boyunca gündemde olacak.

Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Oxford Business Group (OBG) arasında mutabakat anlaşması imzalandı. Anlaşmayla OBG, raporu hazırlayabilmek için DEİK’in kaynaklarına erişim hakkına sahip oldu.

Türkiye, 2015 yılı başında gerçekleşecek G20 Zirvesi Başkanlığı’na hazırlanırken süreci inceleyen “The Report: Turkey 2015” gündemde olacak. Türkiye’nin çeşitli yapısal reformlar eşliğinde istikrarlı büyüme çalışmaları kapsamlı şekilde incelenecek Rapor’da, işletmelerin büyüme süreçlerini yavaşlatan bürokrasi ve geliştirilme ihtiyacındaki yasal sistem gibi Türkiye’nin karşılaştığı güçlükler üzerinde de durulacak. Uluslararası kamuoyunun ilgisini de Türkiye üzerinde toplayacak Rapor, Türkiye’nin yapısal reformları devreye sokarak kesintisiz büyüme gerçekleştirme isteğini ve ekonomik dönüşümü sağlaması öngörülen eylem planını detaylı biçimde ele alacak. 2015’te yayımlanacak rapor için DEİK ile OBG arasında imzalanan mutabakatı DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Oxford Business Group Türkiye Direktörü Clementine Hazeran imzaladı. Rapor, makroekonomi, altyapı tesisleri, bankacılık ve diğer sektörel gelişmeleri içeren ve ülkenin çeşitli yönlerine önemli açıdan kaynaklık eden bir yayın olacak. Ülkenin önde gelen isimleriyle yapılan geniş çaplı bir röportaj yelpazesi içeren yayın, basılı versiyonunun yanısıra online versiyonlarıyla da edinilebilecek.

Türkiye’nin kıtalararası ticaret ve yatırım için bir merkez olma hedefi bulunduğunu belirten Ömer Cihad Vardan, “Türkiye’nin ekonomisini yeniden düzene sokma, katmadeğerli ürünlerden oluşan ihracat hacmini artırma, ileri teknoloji pazarlarına girme ve tutarlı ve yüksek büyüme gerçekleştirme çabalarının, Türkiye’nin 2023’e yönelik genel stratejik çerçevesi için önemli hedefler oluşturuyor. Hükümet tarafından kısa süre önce açıklanan ekonomik dönüşüm hedefleri ülkeyi yeni bir seviyeye yükselterek, dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına sokacak” dedi.