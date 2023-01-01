Türkiye-Azerbaycan savunma sanayi protokolü

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı (SSB) ve Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) arasında işbirliği protokolü imzalandı.





Protokol, Azerbaycan SSB ile Türkiye’nin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), ROKETSAN ve Otokar şirketleri arasındaki gelecek ortak projeleri kapsıyor. İmza töreninin ardından açıklama yapan Türkiye Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, iki ülke arasında tüm alanlarda olduğu gibi savunma sanayi sektöründe de işbirliğinin geliştiğini vurguladı. Bakan savunma sanayi alanındaki ortak projelerin iki ülke ordularının güçlenmesine hizmet edeceğine inandığını belirtti.