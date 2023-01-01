Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yeniden başkanlığa seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın yeniden Başkanlığına seçildiği Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısına, İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de katıldı. Toplantıda ayrıca Encümen Üyeleri için de yeniden seçim yapıldı.

Soma’da yaşanan maden ocağı kazasında hayatını kaydeden madencilerin de anıldığı toplantının açılış oturumunda konuşan İçişleri Bakanı Efkan Ala, “Önce o mirası koruyacağız sonra da bugün ki insanların güncel mahalli ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde sunmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ise; “Uydu ile tüm Anadolu’yu ve yerleşim yerlerini fotoğraflayarak kent bilgi sistemine aktaracaklarını” söyledi.

Başkan Topbaş; “Bugün demokratik bir süreç yaşamaktayız ve iyi ki demokrasi var. Arzumuz ileri demokrasiye ilerlemek, şeffaf katılımcı bir yerel yönetim anlayışını ortaya koymaktır” dedi.

Başkan Topbaş, “Bütün dünyada büyük şehirler başta olmak üzere ulaşım ve çevre konularının önem taşıdığına” dikkat çekerek; “Halkın emeğinin istihdama dönüştürülmesi halinde göçün de önüne geçilebileceğine” işaret etti.