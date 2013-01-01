Türkiye, en büyük 42 müteahhitle dünya 2.’si

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 2012 verilerine göre 38 olan Türk müteahhitlik firması sayısı 2013 verilerine göre 2014’te, 42'ye yükseldi.

Türkiye, 62 firmayla listede, 1. sıradaki Çin’in ardından dünyada 2. sıradaki yerini korudu, 3. sırada 31 firmayla ABD bulunuyor. Listedeki 42 Türk firmasının 2013 yılı gelirleri toplamı ise yüzde 21.4 artışla 20.4 milyar dolar gerçekleşti. Türk müteahhitlik firmaları Kuzey ve Latin Amerika pazarlarında neredeyse hiç yer almazken rekabetin en çetin olduğu Asya, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında yer kapmaya çalışıyor. Çinli firmalar Afrika pazarında, Koreli firmalar Ortadoğu pazarında en büyük rakip.

TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) Başkanı Mithat Yenigün;"Pazar payımızı arttırmak ve daha yüksek katmadeğer yaratmak için yapılması gereken yurtdışında ortaklıklar kurarak; aynı bölgelerde birbirimizle rakip olmadan daha uygun şartlarda işler almak ve ortaklık kültürü ve güçbirliği içinde daha ekonomik ve daha hızlı işler yapmaktır" diye konuştu.

“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” Listesinde yeralan Türk Firmaları şöyle: “ENKA, RÖNESANS, TAV, POLİMEKS, TEKFEN, IC İÇTAŞ, ANT YAPI, NATA, YAPI MERKEZİ, YÜKSEL, ONUR, CENGİZ, HAZİNEDAROĞLU, ATLAS, ÇALIK ENERJİ, ALARKO, LİMAK, KAYI, MAPA, ESER, NUROL, İLK İNŞAAT, SUMMA, BAYBURT GRUP, ASLAN YAPI, KONTEK, TACA, METAG, RASEN, GAMA, YENİGÜN, LOTUS, TEPE, KOLİN, DOĞUŞ, GÜRBAĞ, STFA, GAP, ZAFER, AE ARMA ELEKTROPANÇ, GÜLERMAK, TML.“