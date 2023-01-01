Türkiye Finans ve TESK İşbirliği

Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk... TESK Genel Başkanı Palandöken...





Katılım bankası Türkiye Finans, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile üye işletmeler için hazırladığı finansman paketlerini kapsayan özel bir protokol imzaladı. Protokol İmza Töreni, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk ile Federasyon ve Banka yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk şu bilgiyi verdi: “TESK, Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından olan esnaf ve sanatkarlarımızın biraraya geldiği, ülkemizin en yaygın örgütlenme ağına sahip kamu kurumu niteliğini taşıyan meslek kuruluşlarındandır. TESK üyelerine özel dört farklı finansman paketi hazırladık. İki milyonu aşkın işletme sahibinin ekonomimize katmadeğer sağlayacak projelerini hayata geçirebilmeleri için kaynak sağlamak amacıyla bu işbirliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise “Bu ortaklıktaki temel amacımız, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyet alanlarındaki çalışmalarını 21. yüzyıla taşımalarını sağlamak için finansal destekte bulunmak”tır dedi.

Türkiye Finans Girişimci Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Menduh Kara şöyle konuştu: “TESK İşyerimi Yeniliyorum Paketi, TESK İşletme Destek Paketi, TESK Makine ve Teçhizat Destek Paketi, TESK Hızlı Çözüm Paketi olmak üzere dört farklı paket ile işletmelerimizin yüzlerini güldürecek çözümler sunuyoruz. Ayrıca TESK üyelerine özel vade ve kar oranlarının yanısıra Faal Kart ve Siftah Kart başta olmak üzere POS, Çek Karnesi gibi ürünlerimizle de iş süreçlerinin devamlılığını sağlamaya destek oluyoruz. Maaş anlaşması gerçekleştireceğimiz veya POS ürünümüzü kullanan üyelere paket kapsamında belirlenen standart oranlar üzerinden ek indirimler sunuyoruz.”