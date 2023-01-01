Türkiye Finansal Okuryazarlık ve Erişim Zirvesi

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Zirvesi’nin ikincisi Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) işbirliğiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlendi.

HOPE Hareketi’nin kurucusu ve CEO’su John Hope Bryant’ın ana konuşmacı olarak yeraldığı zirvede, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi’nin ikincisinin sonuçları paylaşıldı. Zirvede, Milli Eğitim Bakanlığı, TEB ve UNICEF’in birlikte yürüttüğü ilköğretim öğrencilerine yönelik “Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim” Projesi de açıklandı.

“TEB olarak, toplumda finansal bilincin ve tasarruf alışkanlıklarının gelişmesi için finansal okuryazarlığa odaklandıklarını” belirten TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “2015 yılından itibaren Dönem Başkanlığı’nı devralacağımız ekonomik işbirliği alanında başlıca küresel platform olan G-20’nin en önemli gündem maddelerinden birini de finansal okuryazarlık oluşturuyor. Ülke olarak son 3 yılda bu konuda önemli adımlar attık. TEB olarak da ‘sorumlu bankacılık’ anlayışımızla bu çalışmalara destek olmak için üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.