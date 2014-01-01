Türkiye Finans’ın 2014 yılı net karı 334 milyon TL

Türkiye Finans, 2014 yılsonu rakamlarını açıkladı. Türkiye Finans’ın aktif büyüklüğü, 2013 yılsonuna göre yüzde 33.3 artış göstererek 33 milyar TL’ye ulaştı.

Bankanın 2014 yılsonu rakamlarını değerlendiren Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, “Türkiye Finans olarak 2014 yılını 334 milyon TL kara ulaşarak hızlı büyümemizi karlılığımızı koruyarak gerçekleştirmiş olduk. Sektörün öncü katılım bankası olarak 2015 yılında da benzer başarılı sonuçları alacağımıza yürekten inanıyoruz. 2015 yılında bankacılık sektörünün üzerinde büyümeyi hedefliyoruz” dedi.