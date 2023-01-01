Türkiye Girişimcilik Vakfı dünyada ‘tek’!

Girişimcilik kültürünü aşılamak, üniversite gençlerinin girişimcilik ruhunu keşfetmelerini sağlamak ve uzun vadeli düşünce yapısı ile gençlere ilham olmak üzere kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı, dünyada ve Türkiye’de bu alandaki “ilk ve tek” oluşum! Bu özgün fikrin sahibi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, “genç nüfusun girişimcilik fikri ile hayata adım attığı bir Türkiye” hayal ettiğini belirtti.

Sina Afra “Farkınız özgürlüğünüz, cesaretiniz girişiminiz olsun” şiarı ile yola çıktıklarını belirterek, “Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın ülkemizdeki girişimcilik ve liderlik açısından en yatkın ve en yetenekli gençlerin bulunmasını misyon edinirken sadece internet girişimciliği değil tüm alanlardaki girişimcilik fikrine ilham olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Afra dünyada Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın bir ilk olduğunu ve bu “özgün fikri” Garanti Banka’sının ana desteği ile hayata geçirdiklerini de vurguluyor.