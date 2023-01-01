Türkiye İMSAD’ın Anadolu Turu

Türkiye inşaat malzemesi sanayinin lideri 78 büyük şirketi ile alt sektörlerin tümünü temsil eden 29 derneğin çatı örgütü olan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 30. kuruluş yılına özel olarak Anadolu Turu projesini hayata geçiriyor. Tur’a Gaziantep’ten başlandı.

Türkiye İMSAD Başkan Vekili Fethi Hinginar, Gaziantep’te, iş dünyası temsilcileri ile Avrupa’da ve Türkiye’deki enerji verimliliği projelerinde uygulanan güncel finansman alternatifleri ve teknolojinin en son ürünlerini paylaştıklarını belirterek, “Böylece 30 yıldır birlikte büyüdüğümüz paydaşlarımız ile Anadolu’daki işbirliğimizi güçlendirmeyi, inşaat sektörüne ve ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz” dedi.