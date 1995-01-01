Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi

Satranç alanında Türkiye’nin en başarılı sporcularının yarıştığı, Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi sonuçlandı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 13 kulüpten 97’si unvanlı toplam 225 sporcunun katıldığı müsabakalarda bu yıl, 35 GM (Büyük Usta), 19 IM (Uluslararası Usta), 21 FM (FIDE Ustası), 4 CM (Usta Adayı), 5 WGM (Kadın Büyükusta), 2 WFM (Kadın FIDE Ustası), 2 WIM (Kadın Uluslararası Usta), 9 WCM (Kadın Usta Adayı) yarıştı.

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi, Türkiye’nin en güçlü satranç ligi olup, Avrupa’nın da en kuvvetli ligleri arasında yeralıyor. İlk olarak 1995 yılında “1. Satranç Ligi” adı ile oynanmaya başlanan lig, 2004’te Süper Lig adını alırken, İş Bankası’nın Türkiye Satranç Federasyonu’na ana sponsor olmasının ardından 2006 yılında “Türkiye İş Bankası Satranç Ligi” olarak devam etti, 2014 yılında ise “Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi” olarak ismi değişti.