Türkiye ısı yalıtım kalınlığında AB’nin gerisinde

XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, Avrupa’da binalarda enerji verimliliği hedeflerini tutturabilmek için yaklaşık ortalama 10-15 cm kalınlığında levhalarla ısı yalıtımı yapılması zorunluyken Türkiye’de ortalama 4-5 cm’nin ısı yalıtımı için yeterli olduğu düşünüldüğünü söyledi.

Binalarda ısıtma ve soğutma için Avrupa’nın 10 katı kadar enerji tüketildiğini belirten Eruslu, Türkiye’de mevcut binaların yüzde 85’inin yalıtımsız olduğunu kaydetti. Eruslu, 15 milyondan fazla yalıtımsız binanın enerjiyi boşa harcadığını ve bunun her yıl ülke ekonomisine bedelinin 10 milyar doları bulduğunu aktardı: “Binalarda enerji kaybını ısı yalıtımı uygulamalarıyla yüzde 50 azaltmak mümkün. Türk Standartları Enstitüsü’nün mevcut yönetmeliğindeki TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’ndaki sınır değerler, hesaplamalar sonucu binanın enerji verimliliği için yeterli ısı yalıtım kalınlığı sağlayamıyor. Türkiye’deki ısı yalıtım standartları mevcut haliyle AB’nin gerisinde. Isınmak için Avrupa ülkelerinin yaklaşık 10 katı kadar enerji tüketiyoruz.”