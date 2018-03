Türkiye KSS Derneği'nden İGDAŞ'a ödül

TKSSD tarafından her yıl düzenlenen "KSS Çözümleri Pazaryeri" etkinliği bu yıl "işletme 2023; Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk" başlığı ile Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'de 2011-2012 döneminde ilk 500'e giren şirketler kurumsal sosyal sorumluluklarının iş süreçlerine dâhil edilmesi konusunda değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda Türkiye'den 18 şirketin KSS uygulaması "2012 KSS Pazaryeri"nde sergilendi ve ödül kapsamında değerlendirildi. Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (Corporate Responsibility Europe) ulusal ortaklarından oluşan Jüri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödüllerinin sahiplerini belirledi. İGDAŞ, TKSSD'nin düzenlendiği "işletme 2023; Cumhuriyetin 100. Yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri"nde "Örnek Paydaş ilişkileri" ödülüne layık görüldü.

"Kamu spotlarımızla yalnız istanbulluları değil tüm Türkiye'yi bilgilendirdik" diyen İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, şöyle konuştu: "Kurulduğumuz günden bugüne verdiğimiz hizmette güvenlik unsurunu en üstte tuttuk. Bu amaçla doğalgazın güvenli kullanımına yönelik kamu spotları hazırladık. iki ayrı kamu spotumuz ulusal 35 televizyon kanalında yayınlandı. Kamu spotlarından birinde doğalgazın hiçbir sorun yaşanmadan, güvenli olarak kullanabilmesi için gereken şartlar anlatılırken; diğer spotta, kullanıcının dikkatsizliği sonucunda oluşabilecek herhangi bir problemin acil olarak önlenmesi ve bu dikkatsizliğin can ve mal kaybına neden olmaması için yapılması gerekenleri ele aldık. Kamu spotlarımız Gas&Power Gazetesi tarafından gerçekleştirilen sektörümüzün en önemli buluşmalarından biri olan Türkiye Enerji Zirvesi'nden de gururla dönmemizi sağladı. Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı Ödülleri'nde doğalgazda güvenlik bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz kamu spotlarımızla Altın Vana Ödülü'nü de kazandık."