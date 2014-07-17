Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) genç yetenekleri arıyor

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER’in; ev mobilyaları alanında gelecek vizyonunun geliştirilmesine katkı, Türkiye mobilya endüstrisinin tasarım kalitesini ve çağdaş Türkiye tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek için düzenlediği tasarım yarışmasının 10.sunu gerçekleştirecek.

Yarışma Oturma-Dinlenme, Depolama-Koruma-Düzenleme, Tamamlayıcı Mobilya Servis Ünitesi, Genç Mobilya, Uyuma ve Engelliler için Ev Mobilyası olmak üzere toplam 6 kategoriden oluşuyor. Sektörde tasarım olgusunun gelişmesini ve yaygınlaşmasını hedefleyen yarışma, lisans öğrencilerinin katılımına açık olup bu kategorilere ağırlıklı olarak endüstri ürünleri tasarımı ve iç mimarlık & çevre tasarımı bölümlerinde eğitim gören gençler katılıyor.

Sektörde tasarımları ile var olmak isteyen öğrenciler için ayrı kategorilerde para ödülleri ve iş-staj imkanları sunuluyor. Yarışma sayesinde yeteneklerini sergileyen gençler, tasarımlarını beğendirmek adına birbirleriyle kıyasıya rekabet ederken, ev mobilyaları alanında da gelecek vizyonunun geliştirilmesine katkı sağlıyorlar.



Son Başvuru Tarihi 17 Temmuz 2014. Katılımcılar MOSDER web sayfasından temin edecekleri ‘Başvuru Formu’nu doldurarak, tasarımlarını MOSDER yarışma sekreterliğine ulaştırabilirler.