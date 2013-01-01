Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Raporu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 2013 yılı raporunu yayınladı. Buna göre; BİST-100 Endeksi, Peru’dan sonra en fazla değer kaybeden ikinci borsa oldu, yüzde 28 değer kaybetti, günlük ortalama işlem hacmi yüzde 33 arttı, 3.3 milyar TL’ye ulaştı.