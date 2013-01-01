Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Raporu
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 2013 yılı raporunu yayınladı. Buna göre; BİST-100 Endeksi, Peru’dan sonra en fazla değer kaybeden ikinci borsa oldu, yüzde 28 değer kaybetti, günlük ortalama işlem hacmi yüzde 33 arttı, 3.3 milyar TL’ye ulaştı.
• 2013’te Borsa İstanbul’da işlem gören pay senetlerinin piyasa değeri yüzde 8 düşerek 504 milyar TL’ye indi.
• 2013’te aracı kurumların pay senedi işlem hacmi yüzde 31 artarak 1.6 trilyon TL oldu.
• 2013’te yerli bireyler pay senedi işlemleri payları 4 puanlık düşüşle yüzde 59’a indi. Yabancı yatırımcıların işlem hacmindeki payı önceki yıla göre 3 puan artarak yüzde 20 oldu.
• VOB işlemlerinin Borsa İstanbul bünyesine geçtiği 2013 yılında vadeli işlem hacmi hafif bir artışla 414 milyar TL oldu. İşlemlerin yüzde 93’ü borsa endeksine dayalı sözleşmelerde yapıldı. Yeni başlayan opsiyon işlemleri ise 105 milyon TL oldu.
• Vadeli işlemlerin yüzde 90’ını aracı kurumlar, yüzde 10’unu ise bankalar gerçekleştirdi.
• Yatırım araçları arasında TL cinsinden en yüksek reel getiriyi avro cinsinden mevduat (yüzde 17-20) sağlarken, altın ve pay senedi en fazla değer kaybeden yatırım araçları oldu.
• 2013 yılında birincil halka arz sayısı 19 olurken, halka arz tutarı 1.4 milyar TL oldu.
• Emeklilik yatırım fonları 2013 yılında devlet desteğinin etkisiyle yüzde 30 büyüdü.
• 2013’te sektörün toplam gelirleri yüzde 23 artarak 1.4 milyar TL’ye yükseldi.
• Son 5 yıldır yerli yatırımcılar yabancı yatırımcılardan fazla kazandı.
• 2013’te Borsa İstanbul’da işlem gören pay senetlerinin piyasa değeri yüzde 8 düşerek 504 milyar TL’ye indi.