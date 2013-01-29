Türkiye uçuyor!

Türkiye Uçuyor Ödülleri sahiplerini buldu





Yurt içinde birçok noktaya uçuş düzenleyen Anadolujet, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında gerçekleşmesi hedeflenen ekonomik kalkınma için, akıl birliği ve çözüm platformlarına katkı sağlayacak Türkiye Uçuyor Buluşmaları’nın ilkini 29 Ocak 2013 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirdi. Halihazırda 18 olan uçak sayısını, Anadolujet’in 2013’te 27 uçak sayına ulaştıracağını açıklayan şirket Ankara kalkışlı uçuşlarında yüzde 52’lik bir artışla, 7 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Kapsamlı etkinlikte ayrıca değişik kategorilerden Türkiye Uçuyor Ödülleri şu isimlere verildi: Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Adil Konukoğlu, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çoban, NAKSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çıkmaz’ ile Gaziantep Valisi Erdal Ata.