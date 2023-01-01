Türkiye Yatırım Zirvesi

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın Sovereign Wealth Fund Institute (SWF) ile birlikte, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiği “Türkiye Yatırım Zirvesi” açılış oturumu; Başbakanlık Yatırım Ajansı ve WAIPA Başkanı İlker Aycı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Otuz ülkeden Ulusal Varlık Fonları yöneticileri, emeklilik fonları ve özel fon yöneticilerini ağırlayan Zirve’de açılışın ardından ise “Büyümekte Olan Pazarlar; Kurumsal Yatırımcılar Neden Türkiye’ye Yatırım Yapmalı” konulu panel yer aldı.

Başbakanlık Yatırım Ajansı ve WAIPA Başkanı M. İlker Aycı Zirve’ye dair yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Bu zirvede Türkiye ilk kez toplam büyüklükleri 7 trilyon dolar gibi bir rakama ulaşan ulusal varlık fonlarının önemli temsilcilerini ağırlıyor. Türkiye’de yatırımların finansmanının çeşitlendirilmesi açısından bu toplantı son derece önem arz etmekte. Dünyada toplam 1.5 trilyon dolar civarında olan doğrudan yatırım pastasının içerisinde 200 milyar dolar doğrudan yatırım bu fonlar tarafından gerçekleştirildi. Bu açıdan, fiziki anlamda gelip ülkemizi yerinde görmeleri, incelemeleri, katılımcıların net bir Türkiye fotoğrafı almalarını sağlayacak.”Zirve konuşmasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Türkiye piyasasına girmek için doğru zaman olduğuna vurgu yaparak, “Para biriminin zayıflığı sürekli olmayacaktır. Çünkü Türkiye ana ticaret ortaklarından daha hızlı büyüyor. Böyle bir durumda paranızı tabii ki hızlı büyüyen ülkeye yatırırsınız” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise şunları söyledi; “Türkiye ihracata dayalı büyümeyi güçlü gerçekleştiriyor. İhracatta artış yüzde 10. Bu üretimin yüzde 10 artması demek. Üretimin yüzde 10 artması demek istihdamın artmasıdır. İstihdamın artması sabit gelirin ve refahın artması demektir. İhracatın büyümeye katkısı yüzde 2.5 olacak. Kimse Türkiye ile ilgili soru işaretlerine, büyüme ile ilgili acabalara kapılmasın.”