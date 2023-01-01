Türkiye’de ilk; Çelik Test ve Araştırma Merkezi

Çelik İhracatçıları Birliği’nin, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle çalışmalarına başladığı ve çelik sektörü özelinde hizmet verecek bağımsız ilk merkez olma özelliğini de taşıyan “Çelik Test ve Araştırma Merkezi”nin fiziki kurulumu için imzalar atıldı. 2 yıl içerisinde faaliyete başlaması planlanan merkez, İstanbul’u bilim ve teknoloji üssü haline getirecek.

İmza törenine İstanbul Valisi ve İstanbul Kalkınma Ajansı Başkanı Vasip Şahin, projenin iş ortakları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve Çelik Boru İmalatçıları Derneği’nin yanısıra birçok sektör temsilcisi katıldı.

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Üretilen ürünlere yönelik akredite test ve belgelendirme hizmetlerinin eksik olması, maliyetlerin yüksekliği, hammadde ithali, Ar-Ge ve inovasyona yönelik çalışmalarda yeterli seviyenin yakalanamamış olması bizi bu alanda yatırım yapmaya teşvik etti” dedi.

TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, TİM olarak, 2023 hedeflerine ulaşmak için, inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya daha fazla yatırım yapılması gerektiğine inandıklarını söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, teknokentlerinde 160’a yakın firma bulunduğunu ve diğer sektörlerin de katılımlarını beklediklerini kaydetti. İstanbul Valisi ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, “Çelik sektörü inovatif olarak da en çok gelişmesi gereken sektörlerden biri. Bu nedenle projeyi destekledik” diye konuştu.