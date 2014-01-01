Türkiye’de internet bankacılığı

Türkiye Bankalar Birliği, 2014 yılı 3’üncü çeyreğine ait “İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri – Eylül 2014” raporunu kamuoyu ile paylaştı. 28 bankayı kapsayan Eylül 2014 verilerine göre internet bankacılığını kullanan aktif müşteri sayısı son bir yılda 1 milyon 717 bin kişi arttı.

İnternet bankacılığı işlem hacmi 3.2 milyar arttı. İnternet bankacılığı ile gerçekleştirilen yatırım işlemi hacmi 3’üncü çeyrekte, 2’inci çeyreğe göre 3 milyar 277 bin TL artarak toplamda 112 milyar TL’ye ulaştı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen yatırım işlemlerinde birinci sırayı 31 milyar TL’lik işlem hacmiyle vadeli hesap işlemleri aldı. İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan yatırım işlemleri dışındaki finansal işlemlerin toplam adedi 118 milyon, hacmi ise 540 milyar TL oldu.

Rapora göre internet bankacılığı kullanan müşterilerin yüzde 35’i İstanbul’da yaşıyor. Onu, Ankara ve İzmir takip ediyor.