”Türkiye’de marka ve patent başvurusu arttı

Türk Patent Enstitüsü tarafından açıklanan 2013 yılı başvuru rakamlarına göre Türkiye’de 2013 yılında alınan patent sayısı, 2012 yılına göre yüzde 4 oranında artış gösterdi. 2013 yılında Türkiye’de yerli ve yabancı şirketlerin patent başvuru sayısı genel toplamda 12 bin 80 adet olarak gerçekleşti. 2012 yılında ise bu rakam 11 bin 599 adet olmuştu.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, patentli ürün sahibi olmanın rekabetin en önemli unsuru haline geldiğine dikkat çekerek, 2013 yılında yabancı şirketlerdeki patent başvuru artışının yüzde 6.3, Türk şirketlerin patent başvuru artışının ise yüzde 1 seviyesinde kaldığını söyledi. Yamankaradeniz, “Ülkemizin 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefini tutturması için daha fazla patent başvurusu gerçekleştirilmesine ihtiyacı var” dedi.