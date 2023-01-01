Türkiye’de “teknolojinin faydaları”na yüksek inanç

Microsoft, Türkiye dahil 10 ülkede gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını Davos’ta, Dünya Ekonomik Forumu’nda açıkladı. Rapora göre Türkiye teknolojinin hayata olumlu katkısına ABD gibi gelişmiş ülkelerden daha çok inanıyor.

Microsoft’un 10 ayrı ülkede, 10 binden fazla internet kullanıcısı üzerinde gerçekleştirdiği yeni anket, farklı bölgelerde bulunan ve farklı gelişmişlik seviyesine sahip ülkelerin teknolojiye bakış açılarındaki değişimleri ortaya koydu. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılar, bireysel teknolojilerin inovasyonun ve ekonomik gelişimin temelini oluşturduğunu düşünüyor.

- Türkiye’de teknolojinin dünyayı daha iyi bir yer yaptığına inanç yüzde 92.

- Teknolojinin sosyal değerler üzerindeki olumlu etkisine inanç yüzde 74.

- Türkiye’de teknolojinin en olumlu etkisi ulaşım ve eğitim alanında görülürken, en negatif değerlendirildiği alan kişisel mahremiyet ve aile bağlarına olan etkisi.

- Türkiye ve Hindistan’da ankete katılanların yüzde 57’si, kişisel teknolojilerin bireysel özgürlüklerine olumlu katkısı olduğunu ifade ediyor.