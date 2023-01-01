Türkiye–Japonya 90’ıncı diplomatik yılı

Türkiye ile Japonya arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 90’ıncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşen “Komşumuz Japonya: Hisset! Dene!” Japon Festivali, İstanbul’da ki Japon Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu’nun evsahipliğinde ve iklimlendirme sektörünün Japon markası Daikin’in ana sponsorluğunda halka açık olarak gerçekleşen festival, halkın büyük ilgisini çekti.

Baltalimanı’nda yeralan Japon Bahçesi’nde gerçekleşen festivalde konuşan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “İki ülkenin halkları iyi günde kötü günde her zaman birbirinin yanında olmuştur” dedi. İki ülke arasındaki uzaklığa rağmen dostluk ilişkisinin ticari ilişkilere de yansıdığına ve Daikin gibi birçok Japon markasının Türkiye’de faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Önder, “Japonya ve Türkiye halkları birbirini tamamlayan pek çok özelliğe sahip. Çalışma sistemlerimiz arasında büyük farklılıklar var. Ancak biz Daikin Türkiye’de gördük ki bu farklılıkları değere dönüştürmek mümkün” diye konuştu.