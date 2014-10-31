Türkiye’nin 2023 hedeflerinde öncelik üniversite-sanayi işbirliğinde

Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (BU-TTO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Kurumu (EPO), Türk Patent Enstitüsü (TPE), TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) işbirliğiyle her yıl düzenlenen, uluslararası “Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi” Konferansı, bu yıl 4. kez 30-31 Ekim 2014’te gerçekleştirildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), PeraConsulting, Teknopark İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Melek Yatırımcı Platformu (BUBA) ve Thomson Reuters sponsorluğunda Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen konferansın bu yılki teması; “Üniversite Sanayi İşbirlikleri: Başarı Örnekleri” olarak belirlendi. Konferansın açılışında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Davut Kavranoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Gülay Barbarosoğlu, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan konuştu.

Kavranoğlu, Türkiye’nin 2012 yılında AB tarafından yayınlanan uluslararası marka patent sıralamasında 15. sırada yeraldığını anımsattı: “Şu anda 7 milyar dolar olan Ar-Ge harcamalarımızı 2023 hedeflerimiz doğrultusunda 60 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. Hedefimizi tutturmak için tüm taraflar olarak hep birlikte ve el ele çalışmalıyız. Hedefimize ilerlerken etkin ve işleyen bir fikri mülkiyet ekosisteminin olması önemli.”