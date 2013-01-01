Türkiye’nin BİT büyüklüğü

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni 2013 yılı için açıkladı. Buna göre; Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü yüzde 11.3’lik büyüme ile 2013 yılında 61.6 milyar TL’lik hacme ulaştı.

Toplam sektör büyüklüğünü, 43.7 milyar TL ile İletişim teknolojileri, 17.9 milyar TL ile bilgi teknolojileri oluşturdu. 17.9 milyar TL’ye ulaşan bilgi teknolojileri sektörünün alt kategorilerinde 2013 yılı hacimleri şöyle oldu:



Bilgi teknolojileri donanım: 10 milyar TL

Bilgi teknolojileri yazılım: 4.9 milyar TL

Bilgi teknolojileri hizmet: 3 milyar TL



2012 yılına göre en yüksek büyüme yüzde 15.1 ile bilgi teknolojileri yazılımda gerçekleşti. Böylece, bilgi teknolojileri alanında arzu edilen dağılıma yaklaşılarak yazılım sektörünün toplam bilgi teknolojilerindeki payı yüzde 27.1’e yükseldi.

43.7 milyar TL büyüklüğe sahip iletişim teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklükler ise şöyle oldu:



İletişim Teknolojileri donanım: 11.4 milyar TL

İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme: 32.3 milyar TL

Sektörün istihdamı bu yıl da artarak 100.500 oldu. Sektörün, toplam ihracat rakamı 1.3 milyar TL’ye ulaştı. Toplam ihracatın yarısından fazlası 721 milyon TL ile yazılımdan geldi. Bu rakam, yazılımdan elde edilen cironun yüzde 14.8’lik kısmına denk geliyor.



Sektörün 2014 yılında büyüme beklentisi; yüzde 11 ile 15 arasında şekilleniyor.

