Türkiye’nin en yenilikçi şirketlerine; “Gamechangers Ödülleri”

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, “Pazarlama Zirvesi” bu yıl “Change The Game” konseptiyle 15’inci kez MCT Danışmanlık tarafından düzenlendi.

Zirve’nin sonunda Türkiye’nin en yenilikçi şirketlerine 9 ayrı kategoride “Gamechangers Turkey” ödülleri verildi. Dünya çapında en yenilikçi şirketleri belirleyen ve bu alandaki en prestijli ödüllerden biri olan Gamechangers ödüllerini “Düşün” kategorisinde Metro Toptancı Market, “Keşfet” kategorisinde Omsan, “Yık” kategorisinde LC Waikiki, “İlham Ver” kategorisinde Opet, “Tasarla” kategorisinde Shell, “Mümkün Kıl” kategorisinde Zurich Sigorta, “Harekete Geç” kategorisinde Brisa, “Etki Yarat” kategorisinde Nesine.com ve “Güçlendir” kategorisinde Türk Telekom Pilott Programı aldı. Dereceye giren en yenilikçi şirketlere “Gamechangers” sözcüğünün ses dalgalarından esinlenerek Armaggan firması tarafından özel olarak tasarlanan üç boyutlu ödül verildi.