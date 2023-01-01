Türkiye’nin gururu Berdan Cıvata

Berdan Cıvata, asrın projelerinden biri olarak lanse edilen, 4.7 km boyu ile Avrupa’nın ikinci, dünyanın dördüncü en uzun asma köprüsü olan İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü’nü taşıyacak 10.1 metre boyundaki ankraj cıvatalarını üretti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde olduğu gibi dünyadaki asma köprülerin çoğunda imzası olan Japon IHI Köprü Firması adına üretim yapan Berdan Cıvata, IHI’nın gelecekteki projelerinde de çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Berdan Cıvata Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, “Japon asma köprü devi IHI’nın karşısına; önemli projelere attığımız imzalar, kalite belgelerimiz, çok zengin test cihazları ile donatılmış ve akreditasyon belgesi almış laboratuvarımız ile çıktık. Tercih edilen firma olduk” dedi. Japon firmanın cıvatalar için çözüm ortağı arayışına 2010’da başladığını kaydeden Şemsi, dünyada yalnızca 3 firmaya yeterlilik belgesi verildiğini anlattı. Bunlardan ikisinin Uzakdoğu’da Kore’de olduğunu bildiren Şemsi, “Üçüncü firma ise Avrupa ve Türkiye’den aranmış ve bu işe en uygun firma olarak Berdan Cıvata seçilmiştir” ifadelerini kullandı. Proje kapsamında Avrupa’nın en uzun ikinci köprüsünün ayaklarını taşıyacak her biri 850 ton yük taşıma kapasiteli cıvataları ürettiklerini anlatan Hasan Şemsi firmanın gelişimine ilişkin ise şunları söyledi: “Bu yıl sonunda yeni tezgah yatırımları gerçekleştireceğiz. Yeni tezgah yatırımı ile üretmekte olduğumuz 10.9 kalite daldırma galvanizli 14399-1 HV civataların yanında Türkiye’de henüz üretilmeyen 10.9 kalite ISO 14399-10 HRC tırtıl uçlu TCB Tork kontrollü cıvataları üreteceğiz.”

Mersin Tarsus OSB’de 33 bin metrekare alan üzerinde 9 bin metrekarelik tesislerde 20’si mühendis 210 çalışanıyla yaklaşık yıllık 6 bin ton cıvata, somun ve ankeraj üretim kapasitesine sahip olan Berdan Cıvata, devreye alınacak yeni tezgahıyla birlikte üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 15 artırmayı hedefliyor.