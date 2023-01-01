Türkiye’nin ilk E-atık Kahramanları

İstanbul Elektrikli ve Elektronik Atık Zirvesi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) ve Enerji Verimliliği (ENVER) tarafından düzenlenen ve İTÜ, İTÜ Arı Teknokent ve İTÜNOVA TTO evsahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de bir ilk olarak e-atık yönetimi konusunda emek verenleri desteklemek ve konunun bilinirliğini artırmak için verilen “E-atık Kahramanı” ödülleri Zirve’nin ilk günü verildi. SÜT-D Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu, “Marifet iltifata tabidir dedik ve ‘e-atık Kahramanı’ ödül sahiplerini SÜT-D olarak belirledik” dedi.

Kadıköy Belediyesi Ödülü Başkan Aykurt Nuhoğlu’na, Kartal Belediyesi Ödülü Başkan Yardımcısı Ömer Fethi Gürer’e, Osmangazi Belediyesi Ödülü Başkan Yardımcısı Dr.İsmail Selimoğlu’na verildi. Çiğdemim Derneği, Doğa ve Çevre Vakfı (DOÇEV), Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) ile Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) sivil toplumun E-atık Kahramanları oldu. Elektrikli ve elektronik eşya üreticisi olarak e-atığını iyi yönetip, Eskişehir ile Bolu’da iki geri dönüşüm tesisini de kuran Arçelik, E-atık Kahramanı ödülü aldı. Tetronics International’ın Arkansas’daki Blue Oak adlı projesi, platin grubu değerli elementlerin geri kazanımındaki esnek, basit, çevre dostu plazma teknolojisi ve sosyal yönü ile ödüle layık bulunarak E-atık Kahramanı ödülü Teknik Direktör Dr. Tim Johnson’a sunuldu.